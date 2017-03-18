Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте поделился своими эмоциями после матча со Сток Сити (2:1).

В рамках 29-го тура Синие на выезде обыграли Сток Сити со счетом 2:1.

"Я очень рад, что мы обыграли Сток Сити. В таких поединках нужно быть готовыми морально и физически. Этот матч получился тяжелым. Считаю, что Челси заслужил победу", — сказал Конте после матча.

"Чтобы стать чемпионами, нам нужно набрать 21 очко. Для этого у нас есть 10 матчей. Важно продолжать в том же духе. Надо быть готовыми к борьбе, а сегодня команда оказалась готова к этому".

На данный момент Пенсионеры с 69-ю очками располагаются на первом месте в турнирной таблице АПЛ.