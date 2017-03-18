Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир поделился своими эмоциями после матча с Всет Хэмом (3:2).
Крэйг Шекспир, getty images
18 марта 2017, 23:47
В рамках 29-го тура чемпионата Англии Лестер на выезде обыграл Вест Хэм со счетом 3:2.
"Лестер сделал все для победы. Мы очень хорошо начали матч и нам удалось забить дважды", — сказал Шекспир после матча.
"Должен отметить Вест Хэм. Во втором тайме они отдали все силы на поле и Шмайхелю снова пришлось нас выручать".
"Я очень горжусь теми результатами, которых добивается Лестер в последнее время. Впереди у нас важнейшие матчи против Атлетико в Лиге чемпионов".
На данный момент Лисы с 30-ю очками располагаются на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.