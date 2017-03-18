Англия

Главный тренер Лестера Крэйг Шекспир поделился своими эмоциями после матча с Всет Хэмом (3:2).

В рамках 29-го тура чемпионата Англии Лестер на выезде обыграл Вест Хэм со счетом 3:2.

"Лестер сделал все для победы. Мы очень хорошо начали матч и нам удалось забить дважды", — сказал Шекспир после матча.

"Должен отметить Вест Хэм. Во втором тайме они отдали все силы на поле и Шмайхелю снова пришлось нас выручать".

"Я очень горжусь теми результатами, которых добивается Лестер в последнее время. Впереди у нас важнейшие матчи против Атлетико в Лиге чемпионов".

На данный момент Лисы с 30-ю очками располагаются на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.