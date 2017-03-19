Манчестер Сити, который вылетел из Лиги чемпионов, проиграв ответный матч в Монако (1:3), встретится с Ливерпулем в чемпионате Англии, это будет важнейший матч в борьбе за второе место АПЛ.

"Я тренер, я несу ответственность за все, что произошло в Монако", — сказал Гвардиола.

"Возможно вы, журналисты, ошибаетесь, когда говорите, что с приходом Пепа Сити обязан выигрывать требл".

"Все вы ошибаетесь. Я никогда не говорил, что мы выиграем титул, не говорил, что завоюем требл или выиграем два трофея. Я никогда этого не говорил".

"В тоже время, я не говорил этого и в Барселоне. Просто обещал много работать. Сейчас я тоже много работаю и горжусь этим".

"Но я никогда не обещал титулов, никогда в своей жизни. Все, что могу сказать — команда будет играть так, как я того хочу".

"Сейчас у нас есть много вещей, за которые нужно бороться. Мы обязаны попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне и выйти в финал кубка Англии".

Напомним, что в полуфинале кубка Англии Сити предстоит встреча с Арсеналом.  