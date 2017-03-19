Англия

Наставник Горожан Хосеп Гвардиола взял на себя ответственность за вылет его команды из Лиги чемпионов, но также менеджер настаивает на том, что СМИ слишком много ждут от него.

Манчестер Сити, который вылетел из Лиги чемпионов, проиграв ответный матч в Монако (1:3), встретится с Ливерпулем в чемпионате Англии, это будет важнейший матч в борьбе за второе место АПЛ.

"Я тренер, я несу ответственность за все, что произошло в Монако", — сказал Гвардиола.

"Возможно вы, журналисты, ошибаетесь, когда говорите, что с приходом Пепа Сити обязан выигрывать требл".

"Все вы ошибаетесь. Я никогда не говорил, что мы выиграем титул, не говорил, что завоюем требл или выиграем два трофея. Я никогда этого не говорил".

"В тоже время, я не говорил этого и в Барселоне. Просто обещал много работать. Сейчас я тоже много работаю и горжусь этим".

"Но я никогда не обещал титулов, никогда в своей жизни. Все, что могу сказать — команда будет играть так, как я того хочу".

"Сейчас у нас есть много вещей, за которые нужно бороться. Мы обязаны попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне и выйти в финал кубка Англии".

Напомним, что в полуфинале кубка Англии Сити предстоит встреча с Арсеналом.