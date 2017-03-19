Англия

Защитник Ливерпуля Джеймс Милнер, который дважды становился чемпионом Англии с Манчестер Сити, считает, что "красные" — лучшая команда, за которую ему приходилось играть.

Несмотря на две победы в АПЛ на Этихаде, Милнер говорит о том, что команда, которую сейчас собрал наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, лучшая из всех, за которые он играл.

"Мне очень повезло с тем, что я играл в хороших командах, у меня было много хороших партнеров по команде", — проводит слова Джеймса Sky Sports.

"Очевидно, что у нас в Сити была очень хорошая команду, когда мы выигрывали чемпионат, но Ливерпуль, наверное, лучшая команда за которую я когда-либо играл".

"В Ливерпуле очень много хороших игроков, у нас вся команда работают вместе. Нам нужно продолжать играть также".

Отметим, что следующий матч в чемпионате Англии за Ливерпуль Милнер проведет как раз против Манчестер Сити.

