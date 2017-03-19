Англия

Защитник Тоттенхэма Ян Вертонген уверен, что в Премьер-лиге не найти игрока лучше, чем его товарищ по команде Харри Кейн.

Кейн в нынешнем сеоне забил 19 голов. Благодаря этому Шпоры занимают на данный момент 2-е место в Премьер-лиге.

Ближайшие 4-6 недель Харри пропустит из-за травмы лодыжки, полученной в игре против Миллуолла в Кубке Англии.

"Потеря Харри – удар для нас. Для меня Кейн – лучший игрок АПЛ", — заявил Вертонген.

"Нам будет не хватать его, но у Тоттенхэма есть различные варианты, мы видели это в игре против Миллуолла, а также в октябре, когда Кейн был травмирован".

Сегодня Тоттенхэм на Уайт Харт Лейн постарается без своего бомбардира обыграть Саутгемптон. Начало матча – в 16.15 по киевскому времени.