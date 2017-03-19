Англия

Защитник Ливерпуля Рагнар Клаван заверил, что он рад сражаться против нападающих топ-класса.

В 29-м туре АПЛ Ливерпуль на выезде сыграет с Манчестер Сити. Защите Красных придется противостоять одному из лучших нападающих чемпионата – Серхио Агуэро. В декабре на Энфилде Рагнар Клаван уже успешно это делал в паре с Деяном Ловреном и не видит, почему бы не повторить это.

"Я не боюсь Агуэро. Думаю, "страх" – неподходящее слово здесь. Серхио – нападающий мирового класса, но во многих командах АПЛ есть такие и играть против них всегда здорово", — заявил Клаван.

"В декабре мы выдали отличный матч против Сити. Тогда я впервые противостоял Агуэро, который действительно является форвардом высочайшего уровня".

Игра Ливерпуля и Манчестер Сити начнется сегодня, 19 марта, в 18:30 по киевскому времени.