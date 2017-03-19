Англия

Букмекеры считают Манчестер Cити фаворитом в матче чемпионата Англии против Ливерпуля

Манчестер Сити в воскресенье, 19 марта, проведет матч 29-го тура чемпионата Англии, в котором “горожане“ на домашнем стадионе примут Ливерпуль.

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу имеет манчестерский клуб.

Так, на победу Сити букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,91. Победа Ливерпуля оценивается в 3,7. Вероятность ничейного исхода также оценивается в 3,6.

Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Хосепа Гвардиолы фаворитом матча. Так, на успех Манчестер Сити контора принимает ставки с коэффициентом 2,0, а на победу мерсисайдцев – 3,5. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Отметим, Football.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Ливерпуль, который начнется в 18:30.