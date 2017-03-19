Англия

Полузащитник Челси Нголо Канте уверен, что в его команде есть много игроков, достойных получить приз Лучшему футболисту сезона.

На данный момент Челси лидирует в АПЛ, опережая идущий вторым Тоттенхэм на 13 очков. Многие специалисты называют Канте главным претендентом на звание Игрока сезона.

"Мы должны идти от матча к матчу. Все думают только об этом. Важно продолжать в том же духе, что и раньше", — настаивает Канте.

"Моя нынешняя форма? Она хорошая, но не сказал бы, что являюсь лучшим игроком АПЛ. Есть много хороших футболистов. Много игроков Челси заслуживают это звание".

Канте в нынешнем сезоне сыграл в 31 матче за Челси во всех турнирах, отметившись при этом 3 голами.