Англия

Издание Sunday Express утверждает, что главный тренер Арсенала Арсен Венгер решил продлить контракт с клубом еще на 1 сезон.

Контракт Арсена Венгера с Арсеналом истекает в конце нынешнего сезона. После поражения в субботу (18 марта) от Вест Бромвича француз заявил, что уже принял решение о своем будущем и скоро его огласит.

Предполагается, что 67-летнему Венгеру клуб предлагал двухлетний контракт. The Sunday Express утверждает, что Арсен решил продлить соглашение на один сезон.

Стоит отметить, что в последних 9 матчах Канониры потерпели 6 поражений. Кроме того, перед матчем команды против Вест Бромвича над стадионом пролетел самолет, призывающий Арсена Венгера покинуть пост тренера Арсенала.