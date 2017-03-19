Англия

В матче 29-го тура чемпионата Англии против Миддлсбро МЮ стал первой командой в АПЛ, одержавшей 600 побед.

​Одолев Миддлсбро на выезде, Манчестер Юнайтед не только упрочил свои шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, но и вписал две новые страницы в историю английского футбола.

Победа на Риверсайде стала для гостей 600-й в Премьер-лиге, а поражение для хозяев — 1000-м для них на высшем уровне английского чемпионата.

Красные Дьяволы являются абсолютным рекордсменом АПЛ по чемпионским титулам: на их счету 13 побед.