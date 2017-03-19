Англия

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата Англии против Миддлсбро (3:1).

После победы над Миддлсбро Жозе Моуриньо отметил ошибки в игре своей команды при обороне.

"Вальдес сделал три фантастических сейва прежде, чем пропустил первый гол", — отметил тренер игру голкипера Миддлсбро.

"Мы контролировали игру до того, как забили второй гол. А после этого они перестроили игру на Жестеда и Негредо. Они начали регулярно навешивать в штрафную".

"Мы приняли решение защищаться, но, я думаю, мы сделали ошибку, позволив им сделать столько подач в штрафную. Последние 15 минут прошли в борьбе, когда у них не было шансов, но они были близки к опасным позициям, так что интрига была жива до последних секунд", — резюмировал Моуриньо.

Стоит отметить, что победа над Миддлсбро стала для Манчестер Юнайтед 600-ой в лиге.