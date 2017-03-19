Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо поделился впечатлениями от матча 29-го тура чемпионата Англии против Миддлсбро (3:1).
Моуриньо отметил игру Миддлсбро в конце матча, Getty Images
19 марта 2017, 16:39
После победы над Миддлсбро Жозе Моуриньо отметил ошибки в игре своей команды при обороне.
"Вальдес сделал три фантастических сейва прежде, чем пропустил первый гол", — отметил тренер игру голкипера Миддлсбро.
"Мы контролировали игру до того, как забили второй гол. А после этого они перестроили игру на Жестеда и Негредо. Они начали регулярно навешивать в штрафную".
"Мы приняли решение защищаться, но, я думаю, мы сделали ошибку, позволив им сделать столько подач в штрафную. Последние 15 минут прошли в борьбе, когда у них не было шансов, но они были близки к опасным позициям, так что интрига была жива до последних секунд", — резюмировал Моуриньо.
Стоит отметить, что победа над Миддлсбро стала для Манчестер Юнайтед 600-ой в лиге.