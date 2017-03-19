Англия

В зрелищном матче Манчестер Сити и Ливерпуль забили друг другу по голу, так и не выявив сильнейшего.

Прежде, чем что-то писать о моментах в этом матче, должен вас предупредить: по возможности найдите запись игры и пересмотрите ее – оно действительно того стоит, потому что очень сложно словами передать то, что творилось в этот вечер на Этихад Стэдиум.

Манчестер Сити должен был побеждать перед своими болельщиками, чтобы хоть немного скрасить эмоции после вылета из Лиги чемпионов от Монако. К несчастью для Хосепа Гвардиолы, соперник достался не самый простой – об умении Ливерпуля играть с грандами известно всем, да и статистика личных противостояний говорила в пользу Красных.

Хосеп Гвардиола в очередной раз решил продемонстрировать свое новшество – Фернандиньо на позиции правого защитника. Зато в центре обороны вышли центральные защитники Стоунз и Отаменди, а не левый – Коларов. Гвардиоле изнутри виднее, кого стоит ставить и на какие позиции, отмечаем просто неожиданности в составе хозяев.

Юрген Клопп немного удивил Клаваном в центре защиты, хотя, скорее всего, Деян Ловрен просто не успел полностью восстановиться.

Команды с первых же минут начали угрожать воротам соперника, но первый опасный момент возник на 12-й минуте. Давид Силва получил мяч перед штрафной Красной и мог бы входить в нее, но вместо этого растерялся и откровенно завозился с мячом.

Майкл Оливер решил сегодня тоже побыть звездой. Для начала арбитр матча выдал желтую карточку Фирмино, хотя Роберто сыграл в мяч. А через шесть минут выдал такую же карточку Яя Туре, но в этом эпизоде игрок Сити повел себя откровенно по-хамски. А ведь кто знает, как бы повернулась игра, если бы Горожане остались на 70 минут в меньшинстве…

Под конец тайма уже Сити мог сетовать на удачу, на судьбу, на не лучшее исполнение от Фернандиньо – да все, что угодно. Стерлинг прострелил, защитник Ливерпуля как косой скосил Серхио Агуэро, но Фернандиньо замыкал на дальней штанге и лишь немного не попал по воротам! Момент был убойнее, чем пенальти! Агуэро потом еще долго высказывал возмущение арбитру, но безрезультатно.

Были неплохие моменты у Ливерпуля – то Кабальеро справился с выстрелом Лалланы в девятку, то Матипу не удалось пробить как следует. При в целом равной игре команды ушли на перерыв.

На 50-й минуте Клиши зачем-то сфолил в своей штрафной на Фирмино. Джеймс Милнер забил свой 7-й пенальти в сезоне – 0:1.

Вскоре Коутиньо шедевральным пасом вывел Фирмино на свидание с Кабальеро, но форвард проиграл дуэль вратарю.

А на 69-й минуте счет стал равным: Серхио Агуэро при любых обстоятельствах остается форвардом топ-уровня. Этот матч стал для Серхио 5-м домашним против Ливерпуля в АПЛ и во всех этих играх аргентинец забивал. Вот и в этот раз он использовал передачу от Кевина Де Брайне. Вообще сегодня Кун вполне мог уходить с поля с хет-триком, но не сложилось у него с реализацией.

А под конец матча команды обменялись опаснейшими моментами: Де Брайне пробивает в штангу – Лаллана не попадает по мячу, находясь в одиночестве метрах в пяти от ворот. Серхио Агуэро имел три момента для взятия ворот, но стать героем Манчестера ему сегодня не было суждено. По крайней мене, голубой его части – потому что соседи из Ман Юнайтед очень даже рады промахам Серхио и итоговой ничьей 1:1.

В следующем туре сегодняшним соперникам предстоят очень даже непростые матчи: Ливерпуль сыграет городское дерби с Эвертоном, а подопечные Гвардиолы сразятся с Арсеналом.

Евгений Музыка, Football.ua

Ман Сити – Ливерпуль 1:1

Голы: Агуэро, 69 — Милнер, 51 (с пенальти)

Ман Сити: Кабальеро – Фернандиньо, Отаменди, Стоунз, Клиши – Туре (Санья, 65) – Стерлинг, Де Брайне, Силва, Сане (Фернандо, 83) – Агуэро.

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Клаван, Милнер – Вейналдум, Джан, Лаллана – Мане, Коутиньо (Ориги, 73) — Фирмино (Лукас, 89).

Предупреждения: Туре, Клиши, Силва – Фирмино, Матип, Мане.