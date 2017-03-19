Манчестер Юнайтед продлил свою беспроигрышную серию, одержав гостевую победу над Миддлсбро (3:1).
Миддлсбро проиграл МЮ, Getty Images
19 марта 2017, 21:15
Миддлсбро продолжает борьбу за выживание, потерпев очередное поражение — дома против Манчестер Юнайтед.
Миддлсбро — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Гестеде, 77 — Феллайни, 30, Лингард, 62, Валенсия, 90+3.
Миддлсбро: Вальдес — Баррахан, Эспиноса, Гибсон, Фабио — де Роон, Клейтон, Лидбиттер (Гестеде, 67) — Даунинг, Альваро Негредо, Рамирес (Траоре, 68).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Байи, Смоллинг, Джонс, Янг — Каррик, Феллайни — Валенсия, Мата (Рохо, 69), Лингард (Мартиаль, 80) — Рашфорд (Дармиан, 90+4).
Предупреждения: Клейтон — Джонс.