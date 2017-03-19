Англия

Поигравший в Марселе Джои Бартон раскритиковал французских игроков за отношение к делу.

Полузащитник Бернли Джои Бартон вспомнил о своем этапе карьеры в Марселе. Игрок прошелся по французским футболистам, отметив, что "их можно встретить в спортзале лишь для того, чтобы накачать свои пляжные тела".

"Для французских игроков работа не совмещается с талантом", — подметил Бартон.

"Если ты талантлив, то тебе не нужно работать над собой. Если ты упорно тренируешься, то это значит, что у тебя нет таланта. Они даже убеждают сами себя, что они так талантливы из-за того, что меньше тренируются. Странно, правда?", — недоумевает англичанин.

Стоит отметить, что в Марселе Бартон сыграл 33 матча, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.