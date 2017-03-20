Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в матче с Манчестер Сити.

В матче против Горожан Ливерпуль имел реальный шанс обойти Сити в турнирной таблице АПЛ. "Красные" даже открыли счет в этом матче после того, как Милнер реализовал свой седьмой пенальти в этом сезоне.

Но удержать победный результат мерсисайдцы не смогли. На 69-й минуте встречи Серхио Агуэро откликнулся на передачу Кевина де Брайне и сравнял счет в поединке. Обе команды создали достаточно моментов для того, чтобы забить еще как минимум один гол и претендовать на три очка, но забить в этом матче больше никому не удалось.

"Трудно сделать оценку этого матча. Одно очко в Сити — абсолютно нормальный результат. Было несколько моментов, когда мы не могли сдерживать их, но мы также могли бы и выиграть этот матч", — сказал Клопп в интервью Sky Sports.

"Их вратарь Кабальеро сделал несколько выдающихся сейвов, затем мы провели отличный отрезок игры с 50 по 70 минуту, в эти минуты мы могли решить исход матча".

"Завтра я буду счастлив, но сейчас я разочарован. У Сити были свои моменты, это нормально, но я не счастлив в этот момент. Дайте мне несколько часов, и тогда я буду доволен".

В поединке следующего тура чемпионата Англии Ливерпуль ожидает мерсисайдское дерби с Эвертоном. Матч состоится первого апреля.