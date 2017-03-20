Англия 20 марта 2017, 10:26 Видео 3-го гола Манчестер Юнайтед в поединке против Миддлсбо В 29-м туре чемпионата Англии вратарь Миддлсбро сделал шикарный подарок Манчестер Юнайтед. ВИКТОР ВАЛЬДЕС, GETTY IMAGES 20 марта 2017, 10:26 В компенсированное время поединка 29-го тура первенства английской Премьер-лиги при счете 1:2 чудовищная ошибка вратаря Миддлсбро Виктора Вальдеса помогла Манчестер Юнайтед снять все вопросы о победителе. Люди Виктор Вальдес Команды Манчестер Юнайтед Миддлсбро Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте