Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрен Клопп настаивает на том, что полузащитнику его команды Адаму Лаллане не нужно было просить прощения за его промах в матче с Манчестер Сити (1:1).

Лаллана извинился за упущенную возможность забить гол и принести победу своей команде в поединке против Горожан. Но менеджер "красны" Юрег Клопп встал на защиту полузащитника и похвалил его за отличную игру.

"Очевидно, что Адам один из лучших, если не самый лучший, технически оснащенных футболистов, с которыми я когда-либо работал", — сказал Клопп после матча.

"Если он не смог забить в том моменте, я думаю, что это все потому, что он усердно трудился до этого во время всего матча".

"Сразу после игры Лаллана попросил у меня прощения, а я подумал зачем он это сделал? Сейчас я понимаю, почему он думал, что должен извиниться, но он не должен не за что просить прощения, ведь его игра с Сити была просто выдающейся".

"Следующим нашим соперником будет Эвертон, они поднялись в турнирной таблице, это впечатляет. Поэтому это будет не просто дерби, а очередная очень важная игра".

Поединок между Ливерпулем и Эвертоном состоится 1 апреля.