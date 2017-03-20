Англия

Ириски не прекращают попытки купить полузащитника Суонси Гильфи Сигурдссона.

В зимнее межсезонье сообщалось, что Эвертон предпримет попытки приобрести исландцы, но до конкретного предложения дело не дошло.

Как информирует The Liverpool Echo, летом Ириски сделают официальное предложение Суонси по поводу перехода Гильфи.

Напомним, что Сигурдссон перебрался в валлийский клуб из Тоттенхэма летом 2014 года за 10 миллионов евро. Контракт исландца со Суонси рассчитан до 2020 года.

В этом сезоне за Лебедей 27-летний исландец сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.