Англия

Защитник Наполи Иван Стринич попал в сферу интересов Кристал Пэлас.

Стринич переехал в Неаполь из Днепра в 2015 году и за это время не сумел закрепиться в основном составе новой команды. Вполне возможно, что летом Иван сменит клубную прописку.

По данным Calciomercato, Кристал Пэлас может пригласить Стринича в свою команду. Сейчас трансферная стоимость защитника составляет 4 миллиона фунтов.

Текущее соглашение бывшего футболиста Днепра с Наполи истекает в 2019 году.

В этом сезоне за неаполитанскую команду 29-летний хорват провел 11 матчей во всех турнирах.

