Англия

Определилась официальная дата проведения манчестерского дерби.

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Манчестер Юнатед должен был состояться 26 февраля, но был перенесен из-за участия Красных дьяволов в финале Кубка английской лиги.

Теперь офицально стало известно, что манчестерское дерби состоится 27 апреля на Этихад Стэдиум в 22:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что после перенесенного матча с Горожанами Юнайтед ожидает очень насыщенный календарь. Подопечным Жозе Моуриньо предстоит сыграть девять матчей за 30 дней.

