Англия

Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино рассказал о великолепной форме Деле Алли.

Менеджер Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино заявил, что Деле Алли может сыграть на любой позиции на поле.

"Алли всегда может удивить. Он любит работать на поле, умный футболист с характером. Он нестандартно играет и при этом много атакует. Я видел, как он в 17 лет играл опорного полузащитника. Может, когда-нибудь он встанет в ворота или будет играть на позиции защитника", — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, после 28-ми туров Тоттенхэм занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 59 очков.