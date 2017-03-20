Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино рассказал о великолепной форме Деле Алли.
Деле Алли и Маурисио Почеттино, Getty Images
20 марта 2017, 17:15
Менеджер Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино заявил, что Деле Алли может сыграть на любой позиции на поле.
"Алли всегда может удивить. Он любит работать на поле, умный футболист с характером. Он нестандартно играет и при этом много атакует. Я видел, как он в 17 лет играл опорного полузащитника. Может, когда-нибудь он встанет в ворота или будет играть на позиции защитника", — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Напомним, после 28-ми туров Тоттенхэм занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своем активе 59 очков.