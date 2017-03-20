Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал об уровне английской Премьер-лиги.

Менеджер Красных дьяволов Жозе Моуриньо заявил, что в Англии ни один клуб не может доминировать длинный отрезок времени.

"У МЮ богатая история, но доминировать в чемпионате Англии на протяжении долгого времени просто невозможно. Будь вы тренером Манчестер Сити или Ливерпуля, у вас все равно нет никаких шансов. У клубов АПЛ есть финансовая сила, я имею ввиду возможности на трансферном рынке", цитирует Моуриньо Goal.

"Например, взять Баварию. Вы знаете, когда они начали выигрывать в Германии титул за титулом?! Они скупают лучших игроков дортмундской Боруссии. Вот и все. Сначала Марио Гетце, потом Роберт Левандовски, а затем Матса Хуммельс", добавил португалец.

Ранее Моуриньо признался, что его основная цель — квалифицироваться в Лигу чемпионов, а победа в Лиге Европы является одной из таких возможностей.

Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретится с Андерлехтом.