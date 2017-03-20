Голкипер Лестер Сити Каспер Шмайхель попал в сферу интересов Реала и Манчестер Юнайтед.
Каспер Шмайхель, Getty Images
20 марта 2017, 20:15
Реал и Манчестер Юнайтед претендуют на голкипера Лестера Каспера Шмайхеля. Об этом информирует Don Balon.
Сообщается, что 30-летний игрок сборной Дании привлекает внимание ТОП-клубов в связи с тем, что осуществить его трансфер легче, чем других голкиперов.
Контракт Каспера с Лестером истекает в 2021 году. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей в АПЛ, в которых пропустил 31 гол.