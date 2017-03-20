Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед в интервью France Football рассказал о принципах своей работы и о том, как он менялся со временем.

"Моуриньо-человек пытается быть противоположным Моуриньо-тренеру. Он пытается быть сдержанным и спокойным. Чтобы найти способ отключиться. Я могу отправиться домой и не смотреть футбольный матч, не думать о футболе. Я могу это сделать. В начале карьеры — не мог. Был включен все 24 часа в сутки. Мне нужно было отыскать свой тип зрелости. Сегодня я чувствую себя комфортнее как личность, как человек".

"Я повзрослел и стал спокойнее. Победа для меня уже не луна в небе, а поражение не означает ад. И я думаю, что смогу передать это спокойствие людям, которые работают со мной, моим игрокам. У меня те же амбиции, что и прежде, та же вовлеченность и тот же профессионализм. Но я лучше контролирую свои эмоции".

"Необходимо приспособиться к реальности клуба, его требованиям и потребностям. Для этого нужно быть достаточно умным. Приоритет — установление в команде любви и мира, именно так создается стабильность. Манчестер Юнайтед больше не обладает такими сверхличностями, как Гиггз, Скоулз или Рой Кин".

"Руни и Каррик все еще здесь, и они — последние остатки того поколения, затем появилась новая группа игроков, которых необходимо адаптировать. Поэтому для меня было важно пригласить Златана. В этой команде, даже не будучи англичанином и не зная культуру клуба, он — личность и он имеет все данные, чтобы стать больше, чем просто игроком".

"В Англии клубы настолько сильные с экономической точки зрения, что рынок открыт для всех. Вы знаете, когда Бавария начинает выигрывать очередной титул? Предыдущим летом, когда покупает ведущего футболиста дортмундской Боруссии — сначала Левандовски, затем Гетце, теперь вот Хуммельса. Я возглавляю клуб с великой и престижной историей, но здесь подобное невозможно. Ни один клуб в Англии, будь то Манчестер Юнайтед, Ливерпуль или Манчестер Сити, не может доминировать вечно. Мощь разделена. Все сложнее покупать, выигрывать, строить".

"С психологической точки зрения, чем сильнее в группе эмпатия, тем сильнее связь между игроками и тем лучше вы готовы. Игры разума, которые заключаются в донесении кой-чего психологического через медиа, — это способ создания специфического состояния ума, но он наиболее эффективен лишь тогда, когда у вас есть команда с достаточным количество личностей и готовая принять данный тип дискурса".

"В Интере в этом отношении я чувствовал себя как рыба в воде. У меня были Матерацци, Кордоба, Ибрахимович, Милито, Тиаго Мотта — ребята, который были готовы следовать за мной всюду. Совсем иное дело — работать в клубе, где у игроков нет такого же профиля. Поэтому прежде чем повести за собой в каком-то направлении, первое, что вам нужно сделать — понять людей, с которыми работаете".