Англия

Голкипер Челси Тибо Куртуа прокомментировал сою будущую карьеру.

Вратарь Пенсионеров Тибо Куртуа заявил, что не собирается переходить в мадридский Реал.

"Я считаю себя одним из лучших вратарей в мире. Представляю себя в дальнейшем в составе Челси и не вижу себя в Реале"

"Что же касается слухов о моем переходе в другой клуб, то это неправда. Мой контракт с Челси в силе еще два года. В Лондоне мне хорошо, и я счастлив. Мы с Конте работаем очень хорошо, а у клуба есть цели выигрывать титулы", — цитирует Куртуа Cadena Ser.

В конце 2016 года даже появилась информация, что бельгийский голкипер очень надеется оказаться в стане Сливочных будущим летом.