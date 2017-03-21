Англия

Нападающий Арсенала Оливье Жиру встал на защиту менеджера своей команды Арсена Венгера и заявил, что футболисты клуба не хотят, чтобы французский специалист уходил в отставку.

Венгер намерен продолжать работу в Лондоне и подписать новый контракт c Арсеналом сроком на два года. Наставник заявил, что очень скоро об его решении будет объявлено официально.

Но после поражения Арсенала в последнем матче чемпионата с Вест Бромвичем (1:3), болельщики Канониров еще больше обозлились на главного тренера команды, они требует нового менеджера для своей команды.

Ожидалось, что Венгер подаст в отставку после вылета Арсенала из розыгрыша Лиги чемпионов, когда лондонцы проиграли по сумме двух матчей Баварии (2:10), но наставник решил продолжить свою работу в Арсенале.

Не смотря ни на что, соотечественник Венгера Оливье Жиру настаивает на том, что клуб должен продолжить сотрудничество со специалистом.

"Мы хотим, чтобы Арсен Венгер продлил свой контракт. Хотим продолжить совместную работу, мы полностью его поддерживаем. Надеюсь, мы сможем выиграть кубок Англии и претендовать на Лигу чемпионов в следующем сезоне", — цитирует нападающего Canal Plus.

После 27 сыгранных матчей в АПЛ Арсенал занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.