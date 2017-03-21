Англия

Голкипер Лестера Каспер Шмайхель признан Лучшим футболистом Дании в 2017 году.

В январе 2017 Шмайхель получил приз Лучшему игроку Дании 2016 года по версии профессиональных футболистов.

Официальный сайт Лестера сообщает, что Каспер удостоился еще одной награды. В этот раз он был назвал Футболистом года в Дании.

В борьбе за эту награду Шмайхель обошел защитника Боруссии М Андреаса Кристенсена, а также двух хавбеков – Кристиана Эриксена (Тоттенхэм) и Томаса Дилэйни (Вердер).

"Очень рад, что меня назвали футболистом года в Дании уже второй раз кряду. Спасибо всем, кто за меня голосовал", — написал Каспер в Инстаграме.

Шмайхель стал одним из главных героев противостояния Лестера с Севильей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Датчанин сумел отразить по пенальти в каждом из матчей, благодаря чему Лисы вышли в четвертьфинал.