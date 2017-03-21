Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни попал в сферу интересов Вест Хэма.

Sky Sport сообщает, что если Красные дьяволы разрешат покинуть Руни Олд Траффорд, то Молотобойцы предпримут попытки переманить футболиста в свою команду.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что англичанин может вернуться в Эвертон, за который Руни играл до перехода в МЮ.

Текущее соглашение Уэйна с Манкунианцами рассчитано до 2019 года.

В этом сезоне за Красных дьяволов Руни провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал 5 голевых передач.

