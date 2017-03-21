Футбольный клуб Лестер обеспокоен угрозами болельщиков в адрес нападающего Джейми Варди.
Джейми Варди, getty images
21 марта 2017, 14:32
В прошлом сезоне Лестер стал чемпионом Англии с Клаудио Раньери, но в нынешней кампании тренер был уволен из-за плохих результатов команды. Некоторые болельщики считают, что это случилось из-за заговора футболистов против тренера.
Нападающий Джейми Варди признался, что он и его семья регулярно получают угрозы после увольнения Раньери.
По информации Sky Sports, Лестер предложил Варди и его семье дополнительные меры безопасности.
В Лестере уже создана полноценная служба безопасности, которая призвана заботиться о команде, так как клуб уже осведомлен об угрозах в адрес Варди в социальных сетях.