Англия

Футбольный клуб Лестер обеспокоен угрозами болельщиков в адрес нападающего Джейми Варди.

В прошлом сезоне Лестер стал чемпионом Англии с Клаудио Раньери, но в нынешней кампании тренер был уволен из-за плохих результатов команды. Некоторые болельщики считают, что это случилось из-за заговора футболистов против тренера.

Нападающий Джейми Варди признался, что он и его семья регулярно получают угрозы после увольнения Раньери.

По информации Sky Sports, Лестер предложил Варди и его семье дополнительные меры безопасности.

В Лестере уже создана полноценная служба безопасности, которая призвана заботиться о команде, так как клуб уже осведомлен об угрозах в адрес Варди в социальных сетях.