Англия

Бывший защитник Вест Хэма, Лидса, Манчестер Юнайтед, КПР и сборной Англии Рио Фердинанд выступил на Радио Таймс, анонсируя документальный фильм ВВС "Быть мамой и папой"

Его откровения, увы, весьма характерны, но в отличие от многих имеют четкий прикус трагедии: 34-летняя жена Рио Ребекка Эллисон умерла от рака груди в 2015 году, оставив его с тремя детьми, которым тогда было 9, 6 (два сына, Лоренц и Тейт) и 4 (дочь Тиа) годика.

"В футболе вы палец о палец не ударите, пока не переступите белую линию и не начнете играть. Все за тебя уже сделано… Когда, например, мы отправлялись в отпуск, всё, что мне нужно было сделать – собрать свою сумку, потому что остальное собрала Ребекка. Я понятия не имел, как вызвать врача или попасть к нему на прием – я-то до сих пор знал только клубного доктора!

Когда Ребекки не стало, я чувствовал себя наедине с детьми полным неадекватом. Она даже кроватки расставляла как-то по-особенному, и когда я смотрел со стороны, всё казалось простым и очевидным. А теперь я думал: "Что ни сделаю, всё плохо…"

Раньше я просыпался, одевался, завтракал с ними, а затем оставлял их и отправлялся на тренировку, полагая, что делаю свою работу. Как же было легко… Но где их обувь? Где их одежда? Где их сумки?

Однако самым сложным было помочь детям свыкнуться с тем, что у них нет матери. Один из сыновей на выходе из больницы заметил стену поздравительных открыток. Он спросил: "Что это, папа?" Я ответил: "Это благодарность врачам и медсестрам за помощь мамам, папам или кто у них тогда болел". Тогда он сказал: "Ну, моей маме они не помогли" и просто ушел".