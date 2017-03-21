Англия

Итальянский защитник Халла Андреа Раноккья, арендованный у Интера, ездит по встречке и скучает по солнцу и пасте.

Центральный защитник Интера Андреа Раноккья, в январе отправленный в аренду до конца сезона в Халл, признался, что еще не успел адаптироваться в Англии.

"У меня большие проблемы с общением, поскольку я не знаю языка, — поведал Раноккья в интервью GianlucaDiMarzio.com. — Я постоянно выезжаю на встречную полосу, так как не могу привыкнуть к левостороннему движению. Я в Англии уже почти 2 месяца, но практически не видел солнца, зато каждый день идет дождь. И я уже истосковался по настоящей пасте... Зато я абсолютно доволен тем, что получил возможность поиграть в Премьер-лиге. Это будет бесценный опыт, который, возможно, поможет мне вернуться в сборную Италии".

29-летний итальянец, сыгравший 21 матч за Скуадру Адзурру, уже успел провести 7 поединков в составе Халла.

