Англия

Защитник Челси Гари Кэхилл признался, что даже не надеется заменить столь значимую для клуба фигуру, как многолетний капитан Пенсионеров Джон Терри.

Челси с сентября перешел на схему 3-4-3. После этого Джон Терри сыграл лишь в одном матче Премьер-лиги.

Гари Кэхилл в отсутствие Терри выходит на поле с капитанской повязкой. В субботу он забил решающий гол на последних минутах матча против Сток Сити (2:1). Ранее Джон Терри часто отмечался важными голами за Синих.

"Я никогда не попытаюсь стать для Челси новым Терри. Джона заменить невозможно", — уверен Кэхилл.

"Между мной и Джоном отличные отношения, все это знают. Но я предпочитаю быть самим собой".

В нынешнем сезоне Кэхилл сыграл 28 матчей в Премьер-лиге, отметившись в них 4 забитыми голами.