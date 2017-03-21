Англия

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о нынешнем игровом стиле, который исповедует его команда.

По мнению португальского специалиста, владение мячом является далеко не главным компонентом игры, ведь в футболе основным остается умение забивать и побеждать. Тем не менее, Моуриньо признался, что нынешний Манчестер Юнайтед любит подолгу контролировать мяч, ведь для молниеносной игры на контратаках Красным Дьяволам порой не хватает скорости.

"Люди часто не понимают, что количество голов не зависит от владения мячом", — начал Жозе.

"Они забывают, что главная цель – забивать и побеждать. В Реале у меня была команда, которая побила исторический рекорд испанской лиги по количеству голов – 121 в сезоне. Это была лучшая в мире команда относительно перехода из обороны в атаку, быстроты восстановления и умения доставить мяч в нужное место, чтобы забить гол".

"Криштиану Роналду было 27, Анхелю Ди Марии – 23, Кариму Бензема и Гонсало Игуаину – 23 или 24. Это была команда, которая убивала всех".

"Почему бы мне менять это? Потому что в Манчестер Юнайтед у меня другая команда. Она более медленная. У нас в наличии нет таких быстрых игроков, потому футболисты желают больше контролировать мяч, чтобы доминировать на поле", — подытожил особенный.