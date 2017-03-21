Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер заверил, что ПСЖ не предлагал ему двухлетний контракт.

На фоне неопределенности будущего Венгера в Арсенале таблоид The Sun опубликовал новость, в которой утверждал, что ПСЖ предложил Арсену двухлетний контракт.

Но Венгер поспешил пресечь эти слухи.

"Контракт с ПСЖ? Я официально опровергаю данную информацию. Это все выдуманные новости. Повторяю: я официально опровергаю это", — заявил Венгер beIN Sports.

Сейчас в ПСЖ первый сезон работает Унаи Эмери. При испанском наставнике парижане идут на 2-м месте в Лиге 1, уступая 3 очка Монако.