Англия

Форвард Сандерленда Джермейн Дефо намерен продолжить свои выступления в английской Премьер-лиге.

В данный момент опытнейший Дефо переживает вторую молодость. Его выступления за Сандерленд в нынешнем сезоне вновь открыли 34-летнему Джермейну дверь в национальную сборную Англии, однако, вместе с тем, породили множество слухов о его возможном переходе в один из китайских клубов. Подобное предположение опровергнул сам Дефо.

"В течение всей моей карьеры в прессе постоянно появлялись спекуляции относительно моего перехода в тот или иной клуб. Информацию о своем переезде в Китай я узнал из газет – прочел и подумал: "Вау, это новость для меня"", — сказал Джермейн во время общения с журналистами.

"Опять-таки я всегда говорил, что мне все еще нравится играть в футбол. Я доволен своей карьерой, мне нравится в Премьер-лиге, и я собираюсь наслаждаться игрой здесь пока это будет возможно".

В нынешнем сезоне Дефо забил 14 голов в 28 матчах АПЛ.