Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о том, как ему пришлось адаптироваться к работе с новым поколением игроков.

Жозе Моуриньо рассказал о том, как изменился характер игроков за последнее десятилетие.

"Мне пришлось адаптироваться к новому миру, к новому поколению. Я должен был понять разницу между ребятами вроде Фрэнка Лэмпарда, который в 23 года уже был мужчиной, думал о футболе, работал над собой и был профессионалом, и новыми ребятами, которые в свои 23 года все еще дети", — сказал Моуриньо.

"Сейчас я называю их "мальчишками", а не "мужчинами". Ведь они ребятишки, и все то, что их окружает, не помогает им ни в жизни, ни в работе. Я должен был приспособиться ко всему этому. 10 лет назад никто из игроков не сидел в раздевалке с телефоном. Сейчас все поменялось. Но нужно это принимать, ведь если начать с этим бороться, то возникнет конфликт".

"Если запретить игрокам делать что-то, даже если это какая-то мелкая глупость в социальных сетях, то ты пойдешь против природы. Должен отметить, что у меня самого сын и дочь примерно того же возраста, так что это сильно помогает мне понять новый мир. Ключом ко всему является понимание людей, с которыми вы работаете ".