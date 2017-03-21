Англия

Ливерпуль интересуется вингером миланского Интера Иваном Перишичем и готов выложить за хорвата 35 млн. евро.

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп готов воссоединиться с Иваном Перишичем, с которым они вместе работали в дортмундской Боруссии.

Перишич проводит впечатляющий сезон в Интере, где он забил девять голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах.

Интер подписал Перишича из Вольфсбурга летом 2015 года за сумму около 16 млн. евро. Действующий контракт хорвата с Нерадзурри рассчитан до 2020 года.