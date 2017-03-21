Англия

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер верит, что звездный форвард Златан Ибрагимович подпишет с Красными Дьяволами новый контракт в случае попадания команды в Лигу чемпионов.

Нестареющий Златан проводит в Юнайтед отличный сезон, отметившись уже 27 голами во всех турнирах, однако однолетний контракт шведа уже в июне подойдет к концу, а новое соглашение игрок и клуб пока не заключили.

В Манчестере определенно желают продлить сотрудничество с Ибрагимовичем, и по мнению экс-нападающего Красных Дьяволов Оле-Гуннара Солскьяера, сам Златан захочет остаться в команде, если по итогам нынешнего сезона Юнайтед пробьется в Лигу чемпионов.

"Мы надеемся, что МЮ сможет пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Затем, я предполагаю, Ибрахимович захочет сыграть в самом престижном турнире за лучший клуб", — сказал Оле-Гуннар, в данный момент возглавляющий шведский Мольде".

"Нет более подходящей команды, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, чем Манчестер Юнайтед. Это самый большой, наилучший клуб".

Солскьяер навсегда вписал себя в историю самого престижного европейского клубного турнира, забив победный гол в финале Лиги чемпионов 1999 года в ворота Баварии. Тогда, благодаря его мячу в добавленное время, Красные Дьяволы одержали победу со счетом 2:1.