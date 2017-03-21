Англия

Бывший тренер сборной Англии Рой Ходжсон встал на защиту своего решения, согласно которому в матчах Трех Львов на Евро-2016 подачи с угла поля исполнял Харри Кейн.

Выступление сборной Англии на прошедшем чемпионате Европы во Франции завершилось на стадии 1/8 финала. Добыв лишь одну победу (2:1 над Уэльсом) в четырех матчах, англичане бесславно вылетели с турнира, за чем последовала и моментальная отставка Ходжсона с поста главного тренера команды.

Английские болельщики продолжают критиковать выступление своей сборной на Евро и по сей день, и одна из самых популярных претензий фанатов касается того факта, что угловые на турнире исполнял нападающий Харри Кейн.

По мнению поклонников Трех Львов, такое решение Ходжсона было возмутительным, однако сам Рой не считает, что ошибся, назначив Кейна исполнять корнеры.

"Все это чепуха. Людям должно быть стыдно за такие мнения", — сказал Рой.

"Почему Харри Кейн не должен исполнять угловые? Если в команде он лучше всех бил по мячу и мог исполнить подачу лучше остальных, так почему бы ему не подавать угловые?", — считает Ходжсон.

Кейн отыграл во всех четырех матчах сборной Англии на Евро-2016, так и не отметившись результативными действиями.