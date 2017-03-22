Нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни может по окончании сезона перейти в Эвертон. 

Руководство Ирисок уже давно рассматривало идею возвращения футболиста и на данный момент Эвертон является фаворитом в борьбе за Руни. 

На встречу клубу может пойти и Манчестер Юнайтед, у которого сложились хорошие отношения с Эвертоном. Манкунианцы готовы разорвать контракт по согласию сторон и тогда Эвертон сможет подписать Руни бесплатно. В свою очередь, МЮ разгрузит свою зарплатную ведомость.

Напомним, что конкуренцию Эвертону в борьбе за Руни может составить Вест Хэм