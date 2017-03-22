Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович извлекает пользу из не лучших взаимоотношений с тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.
Златан Ибрагимович (в центре) и Хосеп Гвардиола (справа), getty images
22 марта 2017, 13:24
Ибрагимович играл под руководством Гвардиолы в Барселоне в сезоне 2009/2010. У них сложились не лучшие отношения и уже в следующем сезоне швед защищал цвета Милана.
Сейчас Гвардиола возглавляет в Премьер-лиге Манчестер Сити, а Златан играет за принципиального соперника Горожан – Ман Юнайтед.
"Когда я играю против команды Гвардиолы, меня это мотивирует, прибавляет адреналина", — признался Ибрагимович.
"Я использую это во благо, не во вред. Это соперничество всегда находится у меня в подсознании".
В очередной раз Гвардиола и Ибрагимович сойдутся в противостоянии 27 апреля – именно тогда состоится манчестерское дерби в рамках Премьер-лиги.