Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович извлекает пользу из не лучших взаимоотношений с тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

Ибрагимович играл под руководством Гвардиолы в Барселоне в сезоне 2009/2010. У них сложились не лучшие отношения и уже в следующем сезоне швед защищал цвета Милана.

Сейчас Гвардиола возглавляет в Премьер-лиге Манчестер Сити, а Златан играет за принципиального соперника Горожан – Ман Юнайтед.

"Когда я играю против команды Гвардиолы, меня это мотивирует, прибавляет адреналина", — признался Ибрагимович.

"Я использую это во благо, не во вред. Это соперничество всегда находится у меня в подсознании".

В очередной раз Гвардиола и Ибрагимович сойдутся в противостоянии 27 апреля – именно тогда состоится манчестерское дерби в рамках Премьер-лиги.