Англия

Условия нового спонсорского соглашения могут вынудить Эвертон сыграть товарищеский матч в Африке.

Руководство Эвертона близко к заключению спонсорского соглашения со SportPesa. По условиям этой сделки клуб должен будет провести товарищеский матч в Танзании.

Представители клуба уже преодолели 8000 км и прибыли в Танзанию, чтобы оценить безопасность и условия на стадионе, который примет этот матч летом. Соперник Эвертона пока остается неизвестным.

Встреча должна состояться на Главном Национальном Стадионе в крупнейшем городе Танзании — Дар эс Салам.

С нового сезона на футболках Эвертона с большой вероятностью будет красоваться логотип SportPesa, который заменит многолетних партнеров Chang. За это спонсорство Ириски получат 86 миллионов евро.

Стоит отметить, что SportPesa является кенийской букмекерской фирмой, у которой есть множество спонсорских соглашений, включая договоры и с другими клубами АПЛ — Саутгемптоном и Халл Сити.