Англия

У немецкого полузащитника Арсенала Месута Озила появился неожиданный вариант продолжения карьеры.

Руководство Фенербахче рассматривает трансфер Месута Озила в летнее трансферное окно. Наставник Канониров Арсен Венгер готов отпустить футболиста, который не желает продлевать контракт с клубом.

В марте Озил уже ездил в Стамбул, где был замечен многими болельщиками в компании с Мисс Турции Амине Гюльше. Предполагается, что немец турецкого происхождения готовится к свадьбе и готов приобрести особняк в Стамбуле за 5,5 миллиона евро.

Фенербахче хочет попытаться извлечь выгоду из этой ситуации и заполучить футболиста. Для этих целей в клубе готовы расстаться с ван Перси, чтобы освободить зарплатную ведомость.

У игрока еще один год по контракту с Арсеналом и клуб рассчитывает получить около 35 миллионов евро за этот трансфер.