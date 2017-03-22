Англия

Футболисты Ман Сити будут готовиться к сезону 2017/2018 на территории Соединенных Штатов Америки.

Летом Ман Сити примет участие в Международном кубке чемпионов.

"У нашего клуба тесные связи с США, и игроки и персонал с нетерпением ждут летних матчей", — отметил главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола.

"Международный кубок чемпионов – замечательный турнир, и мы рады вновь принимать в нём участие. Болельщиков ждут зрелищные матчи, которые пройдут на великолепных стадионах – отличная подготовка к началу следующего сезона!"

Ман Сити сыграет с МЮ 20 июля (место проведения матча пока не известно), 26 июля – с Реалом (Лос-Анджелес, Мемориал Колизеум) и 29 – с Тоттенхэмом (Нэшвилл, Ниссан-Стэдиум).