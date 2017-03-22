Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не спешит называть сезон плохим для Канониров, а также доволен работой, которую проделал в лондонском клубе.

На данный момент Арсенал идет лишь на 6-м месте в Премьер-лиге.

"Мы сейчас демонстрируем не лучшие результаты. Важно сконцентрироваться и вернуться на победный путь", — заявил Венгер.

"Да, нам приходится сейчас сложно, но попробуйте дистанцироваться и посмотреть на все со стороны: у нас есть 2 игры в запасе, мы вышли в полуфинал Кубка Англии. Наш сезон будет определен тем, как хорошо мы покажем себя в сложный период".

"Конечно, можно сказать, что если ты не выигрываешь Премьер-лигу, то сезон не успешен. И я это могу понять. Но есть такие клубы, как Ливерпуль, никогда не выигрывавший Премьер-лигу, но являющийся великим клубом: Манчестер Сити и МЮ в этом году ее не выиграет – победу одержит Челси. Не важно, сколько хороших команд есть – победитель будет только один".

"Если не выигрываешь чемпионат – это разочарование. Но нужно пытаться занять место как можно выше. Мы должны сделать все, что в наших силах, а тогда другие пусть судят. Моя работа не судить, а создавать. Если посмотреть на клуб, когда я только пришел и сейчас, то я могу гордиться тем, что мне удалось сделать".