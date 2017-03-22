Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал о теплых отношениях с нынешним наставником Шпор Маурисио Почеттино.
Уго Льорис, - Getty Images
22 марта 2017, 18:57
В декабре 30-летний вратарь подписал с лондонским клубом новый контракт до 2022 года, однако трансферный интерес к Льорису со стороны европейских топ-клубов по-прежнему не угас.
Английская и французская пресса сватает Уго в ПСЖ или мадридский Реал. Сам же футболист заявил, что его будущее в Лондоне будет зависеть от Маурисио Почеттино.
"Мне хорошо в Тоттенхэме, но в футболе ничто не долговечно, и в любой момент все может измениться. Существуют вещи, от которых нельзя отказаться", — считает Уго.
"Определенно, моя судьба будет связана с Маурисио. Он очень важен для меня. Наши взаимоотношения выходят за рамки футбола".
"В один день он станет лучшим тренером мира. Для меня он уже является таковым. Его присутствие в команде и наши отношения – вот что наиболее важно для меня".
В нынешнем сезоне Льорис отыграл за Тоттенхэм 25 матчей в АПЛ, в 10-ти из них оставив собственные ворота сухими.