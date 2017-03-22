Англия

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис рассказал о теплых отношениях с нынешним наставником Шпор Маурисио Почеттино.

В декабре 30-летний вратарь подписал с лондонским клубом новый контракт до 2022 года, однако трансферный интерес к Льорису со стороны европейских топ-клубов по-прежнему не угас.

Английская и французская пресса сватает Уго в ПСЖ или мадридский Реал. Сам же футболист заявил, что его будущее в Лондоне будет зависеть от Маурисио Почеттино.

"Мне хорошо в Тоттенхэме, но в футболе ничто не долговечно, и в любой момент все может измениться. Существуют вещи, от которых нельзя отказаться", — считает Уго.

"Определенно, моя судьба будет связана с Маурисио. Он очень важен для меня. Наши взаимоотношения выходят за рамки футбола".

"В один день он станет лучшим тренером мира. Для меня он уже является таковым. Его присутствие в команде и наши отношения – вот что наиболее важно для меня".

В нынешнем сезоне Льорис отыграл за Тоттенхэм 25 матчей в АПЛ, в 10-ти из них оставив собственные ворота сухими.