Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер признался, что клуб решил перенести обсуждение новых соглашений с хавбеком Месутом Озилом и нападающим Алексисом Санчесом на лето.

Контракты Озила и Санчеса рассчитаны лишь до конца следующего сезона. Арсенал ранее пытался подписать новые соглашения, но переговоры не дали результата. По инфомрации СМИ, футболисты требуют зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю.

"Пока что мы не достигли соглашения. Мы решили сфокусироваться пока на играх, а контракты обсудим летом", — признался Венгер.

Алексис является лучшим бомбардиром Арсенала во всех турнирах – на его счету 22 гола, а также 15 результативных передач. Что касается Месута Озила, то немец нынешний сезон проводит не очень успешно из-за различных повреждений.