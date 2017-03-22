Англия

Бывший вратарь Арсенала Йенс Леманн не видит нынешнего наставника Ювентуса Массимиллиано Аллегри преемником Арсена Венгера на посту главного тренера Канониров.

Пока кресло под Венгером продолжает шататься, СМИ ежедневно сватают на место будущего наставника Арсенала все новых и новых специалистов.

Одним из главных кандидатов на должность главного тренера Канониров, по мнению журналистов, является наставник Ювентуса Массимиллиано Аллегри. Другого мнения придерживается Леманн, который не считает итальянца хорошим выбором.

"Люди, держащие баннеры "Wenger Out", не держат в руках баннеров с именем кандидата, который пришел бы и гарантированно добился успеха", — скзаал Йенс.

"Если Арсенал возглавит Аллегри, мы тут же выиграем все? Кто такой Аллегри, при всем уважении? Он в Италии".

"Если посмотреть на тот стиль футбола, который он исповедует, то он на самом деле не подходит Арсеналу".

"Никто из требующих отставки Венгера не знает правильного решения, не знает того, кто мог бы гарантировать выступления в Лиге чемпионов и, возможно, какие-то трофеи", — считает Леманн.

Йенс выступал за Арсенал с 2003 по 2008 год.