Англия

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер видит двух футболистов, которые могли бы превзойти его достижение.

Экс-игрок Саутгемптона, Блэкберна и Ньюкасла Алан Ширер провел в элитном дивизионе 19 сезонов, отличившись в воротах соперников 260 голами.

Ближайший преследователь из действующих игроков — Уэйн Руни, на счету которого 195 голов. Тем не менее, карьера Руни уже близится к завершению и сложно представить, что именно он превзойдет достижение Ширера. Сам рекордсмен поделился своим мнением по поводу этого рекорда.

"Харри Кейн совершил потрясающий старт своей карьеры в Премьер-Лиге. Если он избежит травм и продолжит карьеру здесь, то у него будет возможность побить рекорд", — считает Ширер.

"Серхио Агуэро также играет за сильную и очень агрессивную команду. Но я думаю, что ему можно задать тот же вопрос. Останется ли он до конца своей карьеры в Премьер лиге?", — добавил экс-футболист.

На счету 23-летнего Кейна 68 голов в чемпионатах Англии, тогда как Агуэро забил 115 голов.