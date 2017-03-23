Экс-игрок Арсенала Лукас Подольски выразил свою поддержку Арсену Венгеру.
Подольски поддержал Венгера, Getty Images
23 марта 2017, 09:31
Лукас Подольски выразил удивление последним неудачам Арсенала и выразил свою поддержку главному тренеру команды Арсену Венгеру.
"Я следил почти за каждым матчем и я не знаю что случилось в Арсенале", — сказал Подольски.
"Арсен Венгер хороший парень и хороший тренер. Он построил этот клуб из ничего. Было бы интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие несколько месяцев", — отметил экс-игрок Арсенала.
"Я не знаю, какой тренер сможет заменить его. Венгер и есть Арсенал", — добавил немецкий футболист.
Напомним, что Лукас Подольски забил гол в своем последнем матче за сборную Германии.